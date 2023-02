J'avait complètement rater la news mais en allant sur le site TRAF, je vois que Xenosaga 1 et 3 sont désormais disponibles en français.Entre ça et la traduction de Baten Kaitos Origins, il y a de quoi redevenir nostalgiqueJe me souvient encore des magazines Gameplay RPG et le DVD offert avec tout pleins de bandes annonces sur les jeux à venir dont Xenosaga 2, le bon vieux temps.