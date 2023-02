C'est moi ou les jeux d'aujourd'hui sont beaucoup trop long, étirés sur la longueur avec un rythmé claqué au sol ?



Je me souvient de l'âge d'or (entre 1995 et 2005 pour situer) où les jeux hors RPG faisaient pas plus d'une dizaine d'heure, avaient un rythme soutenu et avait une grosse "replay value".



Mon jeu type c'était celui qui avait une durée de vie de moins de 10h donc direct je repense aux jeux d'action aventure comme Tomb Raider, Tenchu, Metal Gear Solid, Resident Evil, Silent Hill et pas mal de jeux Capcom de la bonne époque.



J'ai 35 ans donc l'âge joue aussi dans mon ressenti mais personnellement :



- Je n'ai jamais été séduit par les promesses du online (une bonne partie à quatre sur Mario Kart ou Golden Eye, le top)

- J'ai toujours vu les DLC et les Season Pass comme une forme d'arnaque. Si j'était éditeur, je découperai mon jeu en plusieurs morceaux, je vendrait le jeu au prix fort et les morceaux à petit prix

- Les jeux à grosse durée de vie type Monster Hunter, Elder Scroll et toute la clique même si je nie pas les qualités de ces jeux vont au delà de ce qu'on demande à un jeu (divertir pendant un court laps de temps.