Un nouveau format de fichiers est apparu dans les dernières versions de OPL au cours de l'année 2022.Nommé ZSO, il vous permet ni plus, ni moins de réduire drastiquement la taille de vos jeux.Pour ceux qui ont déjà compresser des ISO au format CSO sur PSP (ça nous rajeunit pas), pas besoin de vous expliquer.Sur un jeu comme Gun (voir vidéo), on passe de 3 Go à 1,5 Go.Les avantages sont évidents. Les jeux prendront moins de place sur le disque dur (interne ou sur un NAS) mais les jeux vont également mieux tourner sur support USB et SD (MC2SIO).Comme quoi j'ai bien eu raison de m'y mettre. J'ai trouver une PS2 Slim en loose au rayon pour pièce pour 10 euros, parfaitement fonctionnelle