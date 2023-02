Je me suis refait une PS2 dernièrement dont voici la configuration :- PS2 fat en loose :10 euros (juste le bouton power qui de manière aléatoire ne réagit pas lors de l'extinction)- PS2 to HDMI : 4,54 euros sur Aliexpress- Adaptateur SATA : 16,22 eurosTotal = 30,76 eurosJ'avait déjà une manette/carte mémoire officielle ainsi que le câble d'alimentation en ma possession.J'ai également ajouter un disque dur Seagate 1 To qui a peu tourné et qu'on m'a offert. Sinon des disques SATA de 320 à 500 Go, on en trouve un paquet dans les vieux PC professionnels.Avec FMCB, j'ai également la dernière version de OPL avec GSM pour l'affichage en 480p/1080i. FMCB permet d'éteindre la console, ce qui pallie le défaut de ma machineEt franchement, je trouve que la PS2 tient encore la route aujourd'hui et c'est une console qui se foutait clairement pas de la gueule du joueur.Il y avait absolument de TOUT sur cette bécane à part les FPS (le parent pauvre de la console). Vraiment, à part l'année 2000 totalement loupée, l'année 2001 c'est quand même coup sur coup :- Onimusha Warlords- Gran Turismo 3 A-Spec- Final Fantasy X- Legacy of Kain Soul Reaver 2- Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty- SIlent Hill 2- Pro Evolution Soccer (pour les footeux)Juste cette année, elle a anéantis la concurrence malgré la sortie des derniers blockbuster de la Dreamcast et du line-up de fou de la Gamecube et de la Xbox.Je connais bien le catalogue de la console mais si vous avez des jeux à me conseiller je suis preneur. J'ai beau avoir la PS4 et la PS5 à la maison, sérieux je préfère encore rester sur PS2Les jeux ont un charme qu'on ne retrouve plus aujourd'hui.