Alors que le monde est fasciné par les capacités impressionnantes des nouveaux modèles de langage tels que ChatGPT, plusieurs experts préviennent que la technologie de OpenAi ne représente que la pointe de l'iceberg.



Dans cet épisode spécial, Benjamin Tremblay et l'équipe de 7 jours sur Terre plongent en profondeur dans le monde de l'intelligence artificielle afin d'explorer la nature de la conscience humaine ainsi que les limites de la philosophie.



Les machines peuvent-elles être conscientes?

Comment le prouver de manière irréfutable?



Une émission entièrement dédiée à la question de l'intelligence artificielle ainsi qu'aux nouvelles technologies.



Thèmes abordés:



- ChatGPT: explications générales

- ChatGPT: questions et enjeux éthiques

- Avancement exponentiel de la technologie

- Google, LaMDA et Blake Lemoine

- La conscience des machines

- La nature de la conscience

- Convergence de technologies révolutionnaires

- Elon Musk et Neuralink

- Implications pour l'Humanité

Le meilleur passage est la discussion entre Blake Lemoine et lambda vers 10:40, à voir d'urgence.