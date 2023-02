Voici un blog dédié au rétro et déployé en quelques minutes grâce à DockerOn verra si c'est sur de la longue durée mas je suis d'humeur rétro, je revient de plus en plus aux hardware, à la bidouille et puis internet c'est fait pour partager après toutC'est en cours de construction mais vu que je suis en plein dedans, je vais pas mal documenter sur mes connaissances en bidouille, lister les meilleurs jeux de chaque support et pourquoi pas raconter quelques souvenirs de joueur, faire un peu d'histoire pour les millenial.J'écris beaucoup en prenant le car ou me promenant donc plein plein d'idées.- Lien du blog (en cours de construction) : https://retrohack.sussudio.ovh/- Lien d'invitation du serveur Discord : https://discord.gg/yWE5A52WjK