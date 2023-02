Je vient d'en acheter une samedi pour 90 euros en version OLED (bon état, quelques rayures mais bon 11 ans la console) et du coup je vous partage mon avis là dessus.Déjà au niveau des spécification pour une console portable de 2012, ça laisse bouche bée :- Processeur quad-core Cortex-A9 core- Circuit graphique PowerVR SGX543MP4 qu'on retrouve dans l'Ipad 3- Mémoire de 512 Mo avec 128 mo dédié à la vidéo- Écran OLED 5 pouces en 960 x 544- Rétrocompatibilité hardware PSPJe sais pas si Sony la vendait à perte mais en 2012, la PS Vita faisait figure de monstre de puissance en comparaison de la génération précédente et faisait honneur à la PSP qui avait fait sensation à sa sortie fin 2004.Du coup pourquoi acheter une PS Vita en 2023 sachant qu'il y a déjà la Switch, une Switch 2 imminente et la Steam Deck qui popularise les jeux PC sur portable ?C'est une console avec un excellent rapport qualité/prix. On la trouve pour 80-100 euros voir moins si on se débrouille bien.La demande est faible, la plupart n'ont de yeux que pour la Switch (surtout les gosses, la Lite cartonne dans cette tranche d'âge) et elle a pas encore ce côté "console rétro" qui va la faire décoller en prix dans les années à venir.Je suis pas un grand spécialiste de la console mais il est composé majoritairement :- De jeux indépendants- De portages PS2 et PS3- De quelques exclusivités SonyEt d'un immense catalogue côté japonais (pays où elle a le mieux fonctionné) avec beaucoup de visual novels, de rpg, de combats et de shoot'em up.Les portages PS2 sont excellent à part certains avec de grosses chutes de frame rate (God of War) et c'est un vrais plaisir de se faire des classiques comme FFX, MGS2/3 et les séries Rachet, Jak et Sly.Enfin côté indé, j'ai à peine effleurer le catalogue mais il y a du Super Meat Boy, du Race The Sun et du Limbo et j'imagine qu'il y en a encore beaucoup d'autres.EN tout, il y a plus de 1700 jeux sortis sur cette console.Pour moi, c'est la killer ap de la console.Il faut savoir qu'à la base, la PS Vita à une rétrocompatibilité hardware avec la PSP.Mais faute de lecteur UMD, seul les jeux dématérialisés sur le PSN sont compatibles (807 jeux selon Wikipedia).Sauf qu'une fois modifié, vous pouvez installer Adrenaline qui débloque complètement l'émulateur en vous permettant de l'utiliser comme n'importe quelle PSP.À vous les plus de 1900 jeux de la PSP dont pas mal d'exclusivités, de compilations rétro et de jeux japonais en pagaille ainsi que POPsloader, l'émulateur PS1 officiel.Encore une autre killer feature qui fait vraiment la différence. Les couleurs sont vives, le temps de latence est faible et à titre personnel, j'ai aucune fatigue occulaire.C'est vraiment un plaisir d'y jouer dessus.Je n'indiquerai pas la procédure à suivre mais en 2023, modifier une PS Vita est à la portée de n'importe qui et ne nécessite aucun PC, juste une connexion internet.Une fois modifié, on a accès à plusieurs fonctionnalités :- Adrenaline : émulateur PSP débloqué avec accès aux jeux PSP, PS1, émulateurs et homebrew- Vitashell avec transfert des fichiers en USB et FTP- Les portages de jeux. Il y a une vrais scène qui s'est formé autour et pas mal de portages sont disponibles dont Max Payne, Crazy Taxi, GTA San Andreas, Mario 64 et j'en passe (j'en ferait un article pour lister tout ça)- RetroArch qui permet d'émuler les consoles 8 et 16 bits, 32 bits (PS1 avec PCSX ReARMed) et arcade (une grosse killer feature avec les jeux CPS1/2/3, Neo Geo, etc.) avec possibilité d'y jouer en réseau et de charger ses fichiers CHD pour les consoles à support CD- Émulateurs Dreamcast et N64 (je les compte pas car trop bugués)Et bien sûr le catalogue PS Vita mais passonsHaaa oui, fini les carts mémoires propriétaires avec le SD2Vita qui permet d'ajouter des cartes micro SD, c'est non négligeable et Sony nous ont bien BIIIP avec leur satané carte à la BIIIP.Étant un producteur de contenu via mon blog tech2rue (prétentieux hein ?) et étant souvent en déplacement, j'avais le choix entre prendre une RX 6400 pour l'un de mes Dell Optiplex (avec lequel j'aurai pu faire du remote d'ailleurs avec Parsec) ou une console portable.La PS Vita est un excellent choix car avec la rétrocompatibilité PSP et le RetroArch natif, c'est une console truffé de jeux rétro en pagaille que j'ai entre les mains et ayant 35 ans passé, j'ai connu cette époque des jeux qui prenait pas plus de 10-20 minutes de ton temps et qui te rendait pas zombie devant l'écran comme les jeux d'aujourd'hui.J'ai jouer à Street Fighter 2 et Final Fight dessus, vraiment c'est un pur régal avec sa croix directionnelle, son écran OLED et ses couleurs pétantes.Je trouve qu'en 2023, la PS Vita est une console qui mérite LARGEMENT votre attention, non pas pour la garder chez sois en vue de spéculer mais pour ceux qui comme moi ont une vie de famille et un travail qui monopolise une grande partie de leur temps.Et surtout, c'est ce que j'ai découvert en y jouant, elle est vraiment calibré pour les jeux rétro. Son écran OLED, sa croix directionnelle, sa qualité de finition font que jouer dessus à ces jeux est un pur régal.N'hésitez pas à me donner votre avis, ce que vous en penser et si vous avez des recommandations de jeux, faites moi en part.