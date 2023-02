Depuis peu, je me suis remis à vadrouiller dans les magasins de rachat vente (sauf Easy Cash, ils se prennent pour des Apple Store de l'occasion) et il y a une enseigne que j'apprécie particulièrement c'est Cash Express.Du coup je vais au rayon des consoles pour pièce (j'ai l'image du docteur Daisuke Ido à la décharge dans Gunmm) et on trouve un peu de tout dans ce rayon :- Xbox 360 : beaucoup de Fat. Malheureusement j'ai pas de compétence en soudure pour retaper ces machines et le risque d'avoir des consoles avec un RROD est hautement élevé- Xbox : plus rare et un peu plus facile à réparer (récupération eeprom, changement alimentation)- PS3 : des fat et des slim. Je pense que les Slim sont intéressantes et moins risqués (généralement un soucis de lentille ou de disque dur) mais celles que j'ai trouver hier étaient vraiment vraiment dégueulassesDu coup, faut vraiment avoir l’œil pour détecter la bonne affaire.En général, les consoles qui ont le plus de chance de fonctionner sont la PS2 et la Wii.Pour la PS2, 90% des cas de dysfonctionnement sont du à la lentille (encore pire avec la Slim). J'ai trouver une PS2 Fat en très bon état pour 10 euros en loose qui après un test de branchement électrique a juste le bouton Power qui clique pas quand on appuie (comme si il était enfoncé) mais sinon pas de soucis au niveau du chariot (pas pu tester un jeu physique) et testé à la maison, fonctionne sans soucis avec FCMB. Je compte acheter un adaptateur réseau SATA et mettre un disque dur de 1 To car mon NAS est trop limitée en SMB (puis je kiff hacké, c'est une drogue).Pour la Wii, idem c'est des soucis de lentille en général (quoi que faut vraiment y aller). Elles sont vendus 10 euros en loose mais le soucis c'est qu'avec les accessoires (sensor bar, wiimote, nunchuck, alimentation, câble vidéo), ça revient vite plus cher qu'une console vendue complète donc à moins de vouloir en récupérer une pour prévoir une éventuelle panne (les consoles Nintendo sont vraiment solides), je vois pas l'interet à moins d'aller chercher sur Aliexpress lesdits accessoires et de revendre ça au bled.Au final, on gagne pas à tout les coups mais j'ai pris plaisir à aller vadrouiller dans ce genre de boutique. À 35 ans, je me rend compte que même si l'émulation est très très pratique, je passais plus de temps sur le matériel d'origine et je prenais vraiment plaisir à les modifier. C'est ce qui m'a amener vers mon métier actuel au finalAnecdote : en passant en caisse, je vois une Dreamcast qui à peine arrivée a été réservé (vendu 60 euros), la haine!!!!!