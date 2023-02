C'est moi ou le prix de la PSP en occasion a littéralement flambé ?



On la trouve dans les 100 à 150 euros pour les modèles 2000 et 3000, à prix égal ou légèrement plus on a une PS Vita.



Pourtant c'est une console vendue à 80 millions d'exemplaire qu'on trouvait dans pas mal de magasins de rachat vente à prix raisonnable (je la vendait autour des 40-50 euros en 2016 dans ma boutique).



Quelqu'un à une idée ? Autant le Gamecube je peux comprendre (faible tirage, design cubique et manette, plus chère en boite) mais la PSP....



J'en aurait bien pris une, pas mal de bonnes compilations sur cette bécane.