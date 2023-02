Question à ceux qui collectionne les consoles Nintendo, avez-vous une estimation pour une console Wii U noire 32 Go complet en boite (pack Mario Kart 8 ) ?



Et pensez-vous que le prix augmentera en conséquence malgré que les meilleurs jeux soient sortis sur Switch ?



Je demande ça car étant largué sur les prix, j'ai été surpris de voir que la Gamecube en boite vaut plus cher qu'une Wii aujourd'hui (plus faible tirage, plus grand prestige) malgré que ce soit très facile de jouer au catalogue sur Wii, Wii U ou via Dolphin.



J'ai un cousin qui veut me la vendre 50 euros mais je me dis qu'avec une RX 6400, l'émulation sur Cemu doit être quasiment parfaite.