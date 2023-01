Très très intéressante cette carte graphique low profile qui se paie le luxe d'être un chouia plus performante que la GTX 1650 en consommant beaucoup moins, prenant moins de place (un slot) et qui est de la même génération que la PS5 (puce RDNA2).Il n'y a pas à dire, la résurrection de AMD profite grave au consommateur. Je l'imagine déjà en passthrough dans une machine virtuelle W11+Parsec ou SteamOS sur Proxmox VE ou pour travailler à distanceJ'ai deux Dell Optiplex SFF qui prennent la poussière (7010 et 7020) et je pense basculer dessus sachant que tout ce qui est consoles 128 bits (Xbox, Gamecube, Wii, PS2) et au delà (Wii U, Switch, PS3) tournent très bien dessus.Avec un E3-1265l v2 ou v3 (TDP de 45 watts, Turbo Boost à 3,4 Ghz), le top en terme de conso sur du matériel ancien.Clairement, ne le prenez pas mal les possesseurs de grosses RTX mais j'ai jamais mais alors JAMAIS compris le délire d'investir dans une carte graphique à 400, 500 ou 600 boules pour que ça consomme autant qu'un chauffage (350-400 watts).Autant dans un cadre serveur ou CAO, ça a du sens mais pour du gaming et au vu de l'actualité, faut être inconscient car si tu ajoute aux 350-400 watts de la CG la consommation d'un écran récent 4K et le reste du PC......no comment.La première vidéo est la plus intéressante car elle aborde la rentabilité électrique de la RX 6400 par rapport à ses concurrents.