J'ai ma femme qui a acheter une PS5 à 700 euros (GOW Ragnarok en démat, TLOU part 1 et Forspoken en physique, extension de garantie).No comment, je me suis fendu la poire, un moment Al BundyMais passons. En regardant le prix des jeux PS5 (TLOU Part 1 à 79,99 euros), je me demandais si du côté des jeux PC il y a eu une augmentation du prix sur Steam, GOG, Uplay, Origin, et Epic ?Je joue quasiment plus sur PC avec le taff depuis 2016, d'où ma question.