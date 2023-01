Refonte du précédent tutoriel. On va apprendre comment créer un conteneur LXC privilégié, le sécuriser, créer/monter un partage NFS et installer RetroNAS, une collection d'outils dédié au retrogaming animé par Ansible.Au sommaire :- Qu'est-ce que RetroNAS ?- Vidéos complémentaires- Prérequis- Création d'un conteneur LXC non privilégié- Créer un compte utilisateur- Configurer OpenSSH- Créer un partage NFS- Monter un partage NFS- Installation de RetroNAS- Installation de Cockpit- Chemin des scripts Ansible