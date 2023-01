Nous avons été clairs, nous avons offert à Sony un contrat de 10 ans pour leur donner la parité sur le timing, le contenu, les fonctionnalités, la qualité, la jouabilité et tout autre aspect du jeu. Nous avons également dit que nous sommes heureux de rendre cela exécutoire par le biais d'un contrat, d'accords réglementaires ou d'autres moyens. Sony est le leader du marché des consoles et il serait contraire à notre logique commerciale d'exclure les joueurs PlayStation de l'écosystème Call of Duty.

Who likes this ?

posted the 01/28/2023 at 11:16 AM by negan