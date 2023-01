Cette branche dirigée par Phil Spencer, un ancien des services de gestion destinés aux consommateurs propose le gamepass sur les PC et Smart TV et se dirige vers une perte de son identité et de ses licences principales faute de talents à la gestion de ses licences.Les départs volontaires comme les nombreux lead de chez Playground Games et les licenciements de centaines de personnes au seins des studios principaux... mettant 343 Industries en simple studio pour superviser des projets Halo.Le Gamepass au centre du projet Xbox qui peine à toucher un plus large publique.Le rachat très certainement valider en Avril, de Activision / Blizzard avec d'un côté Activision qui n'a plus aucun projets intéressants et qui ne proposera plus que la licence Call Of Duty certes efficace malgrè tout... L'infâme Bob Kotick qui risque d'être encore présent dans l'entreprise jusqu'à fin 2024 (le temps que le rachat soit effectif fin 2023 et qu'il s'en aille avec son parachute doré). La licence Crash Bandicoot en stand-by malgré un excellent 4ème épisode et qui se dirige maintenant vers du GAAS.Les prochains Diablo 4 et mode Coop de Overwatch 2 qui seront multiplateformes dans tous les cas comme Call of Duty et projets Minecraft pendant encore de nombreuses années.Les studios qui fanfaronnent beaucoup en multipliant des projets en internes comme Ninja Theory.L'avenir incertains des studios aussi bien au niveau gestion du personnel, qu'au niveau projets intéressants comme The Initiative, Turn 10 et Forza Motorsports qui n'intéresse plus personne... Undead Labs, Tango Gameworks et Rare.On attendra de voir le résultat concernant The Coalition, Bethesda Game Studios en 2023 et Playground Games.Il reste les talents. Ceux qui sortent de beaux projets et qui savent gérer leurs équipes et leur créativité. Même si ils ont besoin de temps, rien n'est inquiétant les concernant. Ils ont les talents, la gestion, la créativité.etPour résumer, la situation du géant Américain sur sa branche Jeu Vidéo est un bordel sans nom avec des problèmes de gestion et de départs quasiment dans tous les studios. Le renouveau se fera si les projetssont réussis et que ces autres studios talentueux cités plus haut sont à la hauteur de leur réputation. Kojima Productions au travail sur Death Stranding 2 prendra son temps pour le projetSoyons réaliste, Hellblade 2 n'a toujours pas de période de sortie alors que le studio nous parle depuis plus d'un an d'un autre projet dans les fourneaux... et qu'un si gros jeu comme Starfield soit si peu présenté à quelques mois de sa sortie ça ne sent pas bon (RDV le 25 janvier) et n'importe qui de réaliste sait que le jeu sera très glitché sur PC et encore d'avantage sur Xbox à sa sortie. Pour finir, la prochaine fois il faudrait éviter de comparer un jeu déjà peu attendu comme Redfall à FarCry de Ubisoft... compagnie en pleine dégringolade sur cette licence mais pas que.