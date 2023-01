Voici le premier tutoriel d'une longue lignée sur RetroNAS.RetroNAS est une suite d'outils conçu par Dan Mons qui vous simplifiera la vie dans la gestion de votre ludothèque dématérialisée. Il propose les services suivants :- Samba (protocole de partage de fichiers)- Netatalk - AppleTalk AFP- EtherDFS DOS file sharing- lighttpd HTTP / web server- ProFTPd FTP (serveur FTP)- tftp Trivial FTP (serveur TFTP)- OpenSSH Secure Shell, SCP, SFTP- Telnet legacy remote access- Nintendo 3DS Homebrew FBI installer QR code generator (installation de jeux 3DS via des QR code)- Sony PlayStation 2 OpenPS2Loader SMB (partage de jeux via le protocole SMB)- Sony PlayStation 3 ps3netsrv (partage de jeux PS3)- MiSTer FPGA CIFS/SMB (partage de jeux via le protocole SMB)- Syncthing (synchronisation et partage de fichiers)- Cockpit (interface d'administration web)- WebOne legacy web browser proxyLà où RetroNAS devient très intéressant, c'est qu'il utilise l'outil d'automatisation Ansible pour installer les différents services.Avec RetroNAS, on va faire d'une pierre, trois coups :- S'amuser à se faire une magnifique installation domestique pour les besoins de nos machines rétro et autres émulateurs- Apprendre comment fonctionne les différents services (FTP, SSH, SFTP, TELNET, etc.)- Récupérez les scripts Ansible et s'en servir pour se former sur cet outil d'automatisation très demandé en entreprise et booster sa carrièreAu sommaire :- Qu'est-ce que RetroNAS ?- Prérequis- Installation du script- Installation de Cockpit