Au @savoieretrogamesfestival3497 : Bigkam explique le MiSTer FPGA. Si les Raspberry Pi et autres Recalbox sont bien connus, MiSTer l'est nettement moins. Plusieurs abonnés m'ont questionné sur cette technologie dans les commentaires. On fait un point complet avec l'ami Biggy de la chaine @BigkamGaming