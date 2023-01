Monster Hunter Rise debarque dans 2 Jours dans leet aétant plus attiré par MHR et MH Stories que par MHW j'ai bien envie de tenter l'expérience.Vous allez me dire " bah joue pourquoi tu nous casses les couilles", mais ce n'est pas aussi simple car je suis une grosse pucelle sur cette licence.J'y connais rien j'ai donc besoin d'astuces pour bien démarrer.Je suis un peu comme Guiguif devant une boutique dématérialisée ou Shanks devant un coiffeur vous voyez ?Je compte sur vous

posted the 01/18/2023 at 11:18 AM by negan