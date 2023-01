Qu'en avez vous pensé ?J'ai très bien aimé ! Très bien réalisé, y a du budget. Je ne sais pas si c'est parce que j'aimes beaucoup les jeux, mais on est très vite dans l'univers !Franchement Sony cartonne dans les jv et en plus dans les séries maintenant!Je me souvient qu'on était très dubitatif mais le résultat est là ! Je suis très pressé de voir la suite.L'actrice est très bien en Ellie et l'acteur principal est un très bon Joel.