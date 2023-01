Il y a 3 ans, j'avais un compte UPlay et des jeux que j'avais acheté avec.



Entre temps, Ubisoft a lancé son nouveau service Ubisoft Connect. Voyant que UPlay n'existe plus, je pense qu'il doit s'agir juste d'un changement de nom avec une nouvelle interface, des choses en +, etc.



Je décide donc de me connecter avec mes identifiants de mon compte UPlay . Génial ! Ça marche !



...



Euh ?



Où sont les jeux que j'ai acheté ?



Est-ce que c'est une blague ?



Est-ce que quelqu'un peut me confirmer oui ou non cette mauvaise blague ?