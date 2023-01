Alors ! qu'avez-vous pensé de cette courte démo ?Un peu moins de deux heures pour la finir. Un JRPG basé sur l'univers de One Piece. C'est jolie. C'est drôle. C'est assez bizarre mais le jeu m'a rappelé Final Fantasy 10.Je trouve ca très bien les combats au tour par tour.Cette démo donne envie de se lancer dans l'aventure en tout cas !Gomu Gomu No ! Ca aurait été bien sur Switch ! ^^

posted the 01/10/2023 at 10:00 PM by liberty