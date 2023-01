La franchise Call of Duty est un poids lourd en matière de divertissement, qui a déjà vendu pas loin d’un demi-milliard de licences de jeu vidéo depuis son lancement en 2003. Sa société de production, Activision Blizzard, est un géant de l’industrie, avec des jeux emblématiques comme Guitar Hero, Warcraft, Starcraft, Tony Hawk’s Pro Skater, Crash Bandicoot et Candy Crush Saga.Pourtant, à regarder de plus près les personnes clés dirigeant l’entreprise et leurs liens avec l’appareil d’État étasunien, ainsi que les détails glanés depuis des documents obtenus en vertu du Freedom of Information Act, on comprend que Call of Duty n’a rien d’un first-person shooter neutre, mais constitue une œuvre de propagande militaire savamment construite, conçue pour servir les intérêts de l’État de sécurité national étasunien.Article d'origine : https://www.mintpressnews.com/call-of-duty-is-a-government-psyop-these-documents-prove-it/282781/ Traduction : https://lesakerfrancophone.fr/ces-documents-prouvent-que-le-jeu-video-call-of-duty-est-une-operation-psychologique-a-linitiative-du-gouvernement-etasunien