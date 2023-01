Article a l'arrache j'ai une save de 100% j'ai tout clean sur la map mais il me manque un trophée ( celui d'avoir toutes les tenues) j'ai 3 cases tenues grisé et 3 cases costumes pour les DLCs mais je sais pas a quoi elles correspondent les cases grisés dans la liste. Il faut faire les dlc's pour pouvoir avoir le platine du jeu de base ?

posted the 01/08/2023 at 04:21 PM by negan