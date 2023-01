Petite question du jour , c'est possible de payer la Steam deck en passant par le porte monnaie steam ? Ca m'arrangerais bien en utilisant des carte prépayé. J'ai vu aucune info sur ça si quelqu'un peut m'éclairer sur le sujet ça serais sympa. Cette article sera effacé dans les prochaines heures qui suivent. Merci d'avance.

posted the 01/02/2023 at 03:11 PM by yanssou