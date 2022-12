Cristiano Ronaldo s'engage avec AL-Nassr pour€ par saison! Ce qui refait de lui le joueur ou sportif tout court le mieux payé du monde alors qu'il a bientôt 38 ansSon comeback "raté" en Premier League (bien que théoriquement son parcours reste correct: 27 buts en 54 match pour un mec de 37 ans) Manchester fut incapable de se qualifié pour la LDC et CR7 évoque ouvertement son envie départ et s’ensuit un loooooong feuilleton digne des Feux de l'Amour ou a la fin, Manchester accepte de viré CR7. Parallèlement l'agent de CR7, José Mendes va faire une grosse connerie: il sera incapable de lui trouvé un nouveau club car il demandait 14Millions pour CR7 alors que ce dernier acceptait de joué pour moins cher temps qu'il joue en LDC. Divorce aussi avec Mendes et enfin, vient le fiasco de la coupe du monde et plus personne ne veut de CR7.Finalement il finit par trouvé la maison de retraite parfait, encore mieux que le PSG. Pas de LDC pour lui mais bon il n'a plus rien a prouvé:Moi il y a juste une chose que je me demande: le championnat Saoudiens ou juste AL-Nassr existe dans FIFA ou PES/E-Football ?^^