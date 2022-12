Pour ceux qui veulent découvrir l'univers des conteneurs sur Linux, je vais poster pas mal d'articles à ce sujet.Dans notre cas, on pourra déployer :- EmulatorJS : jouer aux jeux rétro à travers votre navigateur web (article en préparation)- LanCache pour avoir une copie de vos jeux en local et les installer plus rapidement.Déjà 3 articles :Tutoriel clés en main pour déployer vos conteneurs dans une machine virtuelle ou un conteneur LXC.Tutoriel pour déployer le dashboard Yacht pour manipuler les conteneurs à travers une interface web.Le dernier que je vient de publier pour avoir son IDE à travers un navigateur web.