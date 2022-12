Je suis actuellement sur les anciens Ratchet and Clank, j'y joue via le cloud sur PS5.



Mais le problème c'est que les trophées ne s'affichent pas sur mon profil j'ai fais plusieurs synchronisations mais toujours rien.



j'ai essayé de faire une synchronisation via le XMB PS3 de la PS5 mais bizarrement c'est bloqué je ne peux rien faire.



quelqu'un a déjà eux ce problème .