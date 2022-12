Après des déboires avec- refus de livrer dans mon secteur (bon ça je l’avais anticipé) et rétention de mon colis à leur dépôt - je n’ai pas attendu leur notification comme me l’avait conseillé l’opératrice téléphonique et me suis rendu sur place en mode guet-apensHeureusement d’ailleurs car je sais que d’autres, ici même sur le site, ont eu des déboires avec eux et la perte de colis j’ai déjà subit y a 1 an avec les mêmes transporteurs m’a apprit à ne pas leur faire confiance.Donc finalement, je vais pouvoir faire ces pépites (voir photos plus bas) ainsi que nettoyer mon backlog PS4 car j’avais une flemme monstre de rallumer ma PS4 Pro.Prochains achats : Forspoken, GOW Ragnarok, SEASON A letter to the future, Solar Ash et surtout l’incontournable FFXVI