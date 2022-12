Personnellement, je trouve que c'était une très bonne année. Tout le monde a été servie. La PS5 a eu de grande exclusivités, le GamePASS a permit a beaucoup de joueur de découvrir des tas de petits jeu comme de grand jeux au cours de toute l'année. La Switch a eu de très bon jeux et de très bonne exclusivités même temporaire. On a eu quelques décéptions pour certain comme Saint Row, et des surprises comme Sonic.Les Fan de JRPG ont été comblé avec du Squareenix, du Atlus...On a plus qu'a rattrapé notre retard maintenant histoire de rattrapé les blazés et les "Y a pas de jeux sur telle ou telle console"Et les PC istes sont content de rattraper le retard sur la PS4.Bref une bonne année faite de Elden Ring,Pour les fans : Pokémon Violet/Ecarlate les ont comblés, de surprise comme Marvel’s Midnight Suns ou High on Life, SD Gundam Battle Alliance...Y a eu de grand JV, c'était une très bonne année que vous soyez sur PC, PS5, PS4, SERIES, ONE PC ou SWITCH.Puis les JRPG on été nombreux ! et on a même finit avec un JRPG like : chaines echoes.Faut avoir la mémoire ou courte ou être dépressif pour dire que y a pas de jeux !Et 2023 ca sera encore plus fou !UPDATE : Je pense que certains mélange leur année de JV avec l'année de JV. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas pue tout faire que les jeux sont merdique. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas eu accès a tout que les jeux n'existent pas... Bref les sorties et vos jeux c'est différent