Pourquoi vous n'aimez pas Epic Games Store ?Ok comme toutes les entreprises ils volent les données et les revendes, mais contrairement aux autres, ils vous files des jeux gratos toutes les semaines, et tout les jours pendant la semaine de Noêl.Et pas que des vieux jeux, c'est quand même dingue les jeux qu'ils refilent parfois. A contrario sur Xbox, et Playstation on doit payer pour le online et avoir accès a des jeux offert par Epic.Je comprend pas que certains défendes Steam et refuse des jeux gratos et préfères les payer chez Valve ?En faite c'est Epic games qui prouve que payer le PS plus normal et le XBOX Gold (Sans les jeux 360) c'est une arnaque. Payer pour du online et une location a des jeux offert par une entreprise ayant moins d'argent que Sony ou Microsoft c'est complètement dingue !Bien sûre je ne parle pas de Nintendo qui est dans un autre monde...En faites comme Epic, je ne comprend pas que Microsoft, Sony, Nintendo n'offre pas des jeux. Surtout qu'ils en ont les moyens.Au delà de ca, certains n'aiment pas jouer sur PC, mais c'est comme sur console, tu branches une manettes XBOX, PS4, PS5, tu joues avec les réglages par défaut et tu peux jouer sans prise de tête et gratuitement