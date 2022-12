C’est en profitant de l’annonce du nouveau mode Arenas que le studio français Sloclap a aussi confirmé l’arrivée du jeu sur Steam Xbox. Les informations à ce sujet sont maigres et on ne sait notamment pas s’il sera disponible uniquement sur Xbox Series X|S ou s’il arrivera aussi sur Xbox One.Un trailer introduisant ce nouveau mode de jeu fut en revanche dévoilé et permet une nouvelle fois d’apprécier la direction artistique du titre ainsi que ses combats. De nouveaux éléments seront par ailleurs déblocables via le mode Arenas, qui sera jouable via une mise à jour gratuite.Ce nouveau mode de jeu sera disponible en mars prochain, ce qui coïncidera avec la sortie de SIFU sur Steam et Xbox. D’autres détails seront donnés « bientôt ».