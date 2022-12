Je comprend pas le site. Quand ca parle JV (Hors guerre des consoles), Culture, livres, Comics, retro-gaming, Cinéma... Il y a la plupart du temps, les mêmes pseudo qui participe. La plupart du temps les articles sont vide de commentaires, de participation, si on a de la chance y a un ou deux likes.



Pourtant ce qui vous attire le plus ce sont les "articles politiques". Pourtant les mêmes viennent chialer "C'est gamekyo ici, pas un site ou on parle de politique", alors que la plupart du temps vous ne participez pas aux articles sur les JV.



Donc je ne comprend pas. Vous faites quoi sur le site ?



Si il n'y a que la guerres des consoles qui vous intéresses pour savoir qui a la plus grosses entre SONY ou MICROSOFT il y a jeuxvideo.com.



Oui ca gueule sur Link49 pourtant il a fallut qu'il revienne 2 jours pour en attirer certains comme des mouches. Je comprend pas. Votre but c'est juste insulter et troller ?