Pour les fans de Shmup !Le jeu d'arcade porté exclusivement sur Xbox 360 en 2011, est arrivé sur PC.Développée parLe premier jeu d'arcade de la série sorti en 2010. Permet de jouer à 2 joueurs.Une version pour xbox 360 au format 16:9 avec des nouveautés telles que Hagane et Katana.Basé sur Akai Katana et au format 16:9. Les mécaniques de jeu ont été ajustées pour plus d’équilibre.Pour ceux qui spéculait sur la version xbox 360 sur EBAY. Vous l'avez dans le cul !Il sort demain sur PS4 XBOX ONE ET SWITCHhttps://store.steampowered.com/app/2076220/Akai_Katana_Shin/