Comment, en dépit de brillantes inventions nées sur nos bords, la France, et avec elle l’Europe, ont abandonné aux États-Unis une domination technique, économique et politique que l’arrogance des GAFAM nous rappelle sans relâche ? Avec Pierre Mounier-Kuhn.



Voilà bien une irritation, une frustration qui resurgissent régulièrement : dans l’immense révolution que représente Internet, une révolution qui n’a guère, dans le passé, d’équivalent que dans l'apparition de l’imprimerie au XVe siècle de notre ère, la France, et avec elle l’Europe, ont abandonné aux États-Unis une domination technique, économique et politique que l’arrogance des GAFAM nous rappelle sans relâche.



Non pas que notre continent ait renoncé à peser, dans ce champ, sur le jeu des forces à hauteur planétaire. Mais enfin, si le déséquilibre est aujourd'hui patent, rien, à cet égard, n’était inscrit dans les astres. Et il peut être fécond, pour l’avenir, de comprendre comment, en dépit de brillantes inventions nées sur nos bords, ce déséquilibre a pris forme et comment il s’est imposé, non sans de vastes conséquences politiques, économiques et aussi, surtout peut-être, culturelles.



Quelques éléments de réponse peuvent être débusqués si l’on braque l’attention sur l’histoire de l’informatique en France, au cœur de l’Europe, depuis ses plus lointaines origines. Ce sera donc notre thème ce matin.



Comme toujours, le passé, avec ses lumières et ses frustrations, ses ombres et ses fulgurances, peut aiguillonner non seulement des analyses rétrospectives mais aussi, si l’on ne renonce à rien, des imaginations et des ardeurs nouvelles.



Les travaux de l’historien Pierre Mounier-Kuhn, chercheur au CNRS et à l’université Paris-Sorbonne, qui enseigne l'histoire des sciences et des techniques à Centrale Supelec, sont ici les plus stimulants possibles. Il va nous aider à éclairer les étapes d’une histoire qui fut longue, en réalité, mais dont le rythme s’est puissamment accéléré depuis deux générations. « L’informatique française, une ambition entravée », tel sera donc l’intitulé de cette émission. On aurait pu la sous-titrer : « de Blaise Pascal jusqu’à Elon Musk ». Une formulation audacieuse ? Pas tellement. Vous allez voir.