est en préparation chez les Chinois de Paper Games avec une grosse influence Japonaise autant dans ses inspirations qu'au niveau des développeurs présents dans le studio. Avec la présence de Kentaro Tominaga, ancien de chez Nintendo ayant travaillé sur de nombreux Zelda et Mario Kart Double Dash.Le jeu confirme au moins sa sortie au Japon et aux USA.sera une aventure Solo basée sur l'Exploration et le Fashion dans un magnifique open World. Des Combats, de la Plateforme et des Puzzles seront de la partie. L’héroïne Nikki partira explorer les terres de Miraland grâce au différents pouvoirs de ses tenues, qu'elle obtiendra durant son voyage palpitant.Le clip musical suit l'annonce et n'a pas de lien direct avec l'histoire du jeu en question.Les seules plateformes annoncées pour l'instant sont les consoles Playstation en occident. Mais en Asie il est également annoncé sur PC sans plus de précision.