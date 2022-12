Vous ne trouvez pas que les prix en occasion ne suivent pas en France ?J'ai l'impression que c'est plus simple d'avoir un jeu en promo neuf que de trouver un bon prix en occasion.Vinted, leboncoin, les Cash, les Micromania, Les Fnac, Auchan occaz.... Y a rien qui va aux niveau des prix.Le moindre jeux de merde "RETRO" coûte trop chère.Au Japon, les prix du retro suivent, le prix des jeux de la gen ou de la précédente suivent a peu prêt... Un jeu en loose tu peux en trouver a l'équivalent de 3 ou 4 euros en très bonne état ...Ici la moindre merdasse c'est minimum 10 ou 20 euros."RARE !!" tu peux souvent lire, alors que y a rien de rare.Y a encore 10 ans ont pouvait trouver des jeux d'occasion potable a 3 ou 4 euros. La tout a l'air d'avoir disparue. Y a de plus en plus de collectionneur ? Ils achètent en quadruple exemplaire ?Sur Youtube USA, ou JAPON, tu trouves des Youtubeurs qui te parles de consoles PS3, 360 par exemple trouvée pour 30 ou 40 euros. Ici la moindre console d'occasion c'est aux alentours de 80 euros si t as de la chance.C'est moi qui ne trouve pas de bon plans ou c'est pour tous pareil ?