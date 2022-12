Je me débarrasse de deux PC que j'ai à la maison dont je me suis servis comme serveurs sous Proxmox VE.J'ai aussi un Dell Optiplex 790 avec un Xeon proche du i7-2600 (format desktop, pas SFF) pour ceux que ça intéresse.PS : j'ai le lecteur DVD sur le deuxième, no stress.PS : du coup pas de carte réseau ou CG offerte. Un SFF avec Xeon, mémoire vive avec dissipateur thermique et SSD, c'est déjà compressé au max.- 8 Go de mémoire vive avec dissipateur thermique,- Xeon E3-1260l qui est un i7 basse consommation (4c/8t, 2,5 Ghz, Turbo Boost à 3,30 Ghz, TDP de 45 watts),- SSD 128 Go,Notes :- Il a deux ports PCIE donc possible de mettre une GTX 750 ti/1050/1050 ti/1650,- Possible de changer le lecteur DVD pour en mettre un faux avec un deuxième SSD,- 4 slots mémoire pour une capacité maximale de 32 Go,Prix : 100 euros (119 euros sur mon annonce Rakuten) au lieu de 140 euros si achat du poste en occasion+upgrade.- 8 Go de mémoire vive avec dissipateur thermique,- Xeon E3-1265l v3 qui est un i7 basse consommation (4c/8t, 2,5 Ghz, Turbo Boost à 3,70 Ghz, TDP de 45 watts),- SSD 128 Go,Notes :- Il a qu'un seul port PCIE donc possible de mettre une RX 6400 (équivalent à une GTX 1650),- Possible de changer le lecteur DVD pour en mettre un faux avec un deuxième SSD,- 4 slots mémoire pour une capacité maximale de 32 GoPrix : 100 euros (129 euros sur mon annonce Rakuten) au lieu de 140-150 euros si achat du poste en occasion+upgrade.J'ai 3 R5 240 qui permettent de faire du PCI passthrough avec vos machines virtuelles.Prix : 25 euros piècesDeux cartes avec chipset Intel compatibles SR-IOVPrix : 15 euros- i7-4785t (deux exemplaires, 4c/8t, 2,2 Ghz, 35 watts) et Xeon E3-1265l v3 (un exemplaire, 4c/8t, 2,5 Ghz, 45 watts),- 8 Go DDR3,- SSD 256 Go,- Carte Wifi,Prix : 200 euros pièce (219 sur Rakuten).