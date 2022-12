Pour ceux que ça intéresse, je revend deux PC Dell Optiplex.Ils dorment dans un carton et je pense pas m'en resservir.Je les vends à prix doux aux membres de Gamekyo avec en plus quelques bonus. Faites vos recherches, vous verrez que le prix est imbattablePossible d'installer Proxmox VE et de mettre en démarrage automatique :- N'importe quelle distribution Linux,- WIndows 10/11,- Batocera/Kodi pour le retrogaming et le divertissement,- 8 Go de mémoire vive avec dissipateur thermique (4 slots mémoire pour info),- Xeon E3-1260l qui est un i7 basse consommation (4c/8t, 2,5 Ghz, TB à 3,30 Ghz, TDP de 45 watts),- SSD 128 Go,Prix : 100 eurosCadeau aux membres Gamekyo : carte graphique AMD R5 240 (valeur de 30 euros) et carte réseau dual NIC gigagbit ethernet Intel (15-20 euros).Vidéo du 3010 qui est identique au 7010 (il lui manque les instructions Intel vt-d).[video]http://www.youtube.com/watch?v=giqNuIWvuz8&t=1s[video]- 8 Go de mémoire vive avec dissipateur thermique (4 slots mémoire pour info),- Xeon E3-1265l v3 qui est un i7 basse consommation (4c/8t, 2,5 Ghz, TB à 3,70 Ghz, TDP de 45 watts),- SSD 128 Go,Cadeau aux membres Gamekyo : carte graphique AMD R5 240 (valeur de 30 euros) et carte réseau dual NIC gigagbit ethernet Intel (15-20 euros).Prix : 100 euros (au lieu de 140-150 euros si achat du poste en occasion+upgrade)