est sortie Shadow Archer :Les personnes derrières le jeu on même sortie en Aout 2022 une version "Special" du jeu exclusivement sur Wii U :https://www.nintendo.fr/Jeux/Jeux-a-telecharger-sur-Wii-U/Shadow-Archer-Special-2257990.htmlCe qui en fait probablement "le dernier jeu sortie" (même si c'est une version ++ du jeu sorti en 2017).J'imagine que ce n'est pas anodin que Vampire survivors ressemble a ce jeu perdu de l'Eshop WII U.Vous en pensez quoi ?

posted the 12/07/2022 at 11:27 PM by liberty