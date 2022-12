Ce sont toute les deux des consoles de jeux vidéo de cinquième génération. Ok ! Et Alors ?Pourtant il y a quelque chose d'étrange entre ses deux consoles appartenant aux deux géants des années 80/90 ( probablement dû au support des jeux et au marché Japonais )(Pour vous donner une idée, c'est moins que la WII U).Très bien ! Ou veux-tu en venir ?La Nintendo 64 dispose de 388 jeux que beaucoup connaissent déjà.La Sega Saturn dispose de plus de 1100 jeux ! C'est quand même incroyable pour une console qui a bidé !4 fois plus de jeux que la 64 pour 3 fois moins de consoles !Alors oui c'est moins que la PS1 on est bien d'accord, mais la PS1 c'est 10 fois plus de ventes ! La Sega Saturn a plus de jeux que la Gameboy, que la Gameboy Color, que la Game Gear, que la première Xbox,plus que la Dreamcast, plus que la Mega Drive !!...Franchement c'est peut être un bide ! Mais c'est incroyable le soutiens qu'elle a reçu. Sony a lâché la Vita qui a eu plus de vente, Nintendo a lâché la Wii U qui a eu plus de vente....Faut voir les jeux,Ok. Beaucoup de jeux sont only japan, mais ca n'empêche pas leur qualités !. Et c'est juste incroyable !Surtout que ce sont 2 consoles vendu aux alentours de 5 millions d'unités chacune au Japon. Un succès Japonais idem pourtant l'une a une ludothèque monstrueuse alors que l'autre a été sauvé par son succès international.Un petit top 100 pour finir l'article: