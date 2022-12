Alors qu'il commençait à prendre en compte la concentration de la fabrication de puces avancées en Asie de l'Est, le gouvernement américain a convaincu TSMC et Samsung d'ouvrir de nouvelles installations aux États-Unis, TSMC prévoyant une nouvelle usine en Arizona et Samsung agrandissant une installation près d'Austin, au Texas. Ces usines sont en partie destinées à apaiser les politiciens américains, mais elles produiront également des puces pour la défense et d'autres infrastructures critiques que les États-Unis préféreraient fabriquer sur place. Toutefois, les deux entreprises prévoient de conserver la grande majorité de leur capacité de production - et leur technologie la plus avancée - dans leur pays. Même les promesses de subventions du gouvernement américain ne changeront probablement rien à cette situation.



Parmi les responsables américains de la sécurité nationale, on discute de plus en plus de l'opportunité de recourir à des menaces de contrôle des exportations de logiciels de conception de puces et d'équipements de fabrication pour faire pression sur TSMC afin qu'elle déploie ses toutes dernières technologies de traitement simultanément aux États-Unis et à Taïwan. On pourrait également faire pression sur TSMC pour qu'elle s'engage à ce que chaque dollar de dépenses d'investissement à Taïwan soit assorti, par exemple, d'un dollar de dépenses d'investissement dans l'une des nouvelles installations de TSMC au Japon, en Arizona ou à Singapour. De telles mesures pourraient commencer à réduire la dépendance du monde à l'égard de la fabrication de puces à Taïwan. Mais pour l'instant, Washington n'est pas disposé à exercer la pression qui serait nécessaire. La dépendance du monde entier vis-à-vis de Taïwan continue donc de croître.

