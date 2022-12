Copie d'un post que j'ai partager sur Linkedin############################################LISTE DES MINI PC À PRIX CANON POUR UN HOMELABVoici une liste des PC au format Tiny, Mini et Micro que je vous recommande pour leur excellent rapport qualité/prix et leur compatibilité avec les processeurs Xeon qu'ont peut trouver sur Aliexpress à des prix défiants toute concurrence et moins cher que leur équivalent Intel Core.Retenez ces règles :- Les processeurs Xeon sont compatibles sans aucune modification sur les socket 1156 (1th gen), 1155 (2th et 3th gen) et 1150 (4th gen),- Au delà, il semble d'après un fil reddit que ce ne soit plus possible,- Les PC Tiny/Mini/Micro commencent à partir des processeurs 3th et 4th gen,Je vous donne des liens backmarket mais faites aussi un tour sur ebay, leboncoin et demandez à votre entreprise s'ils en ont en stock et s'ils souhaitent s'en débarrasser.1. Lenovo TinyLe M72E est basé sur le socket 1155 2th/3th gen et les modèles M92P/M93P sur le socket 1150 4th gen.- M93P avec un E3-1275l v3 : https://lnkd.in/epi2-wFr - M93P sous Batocera : https://lnkd.in/eu-SEkYS - M72E : https://lnkd.in/e7zyKYXx - M92P : https://lnkd.in/ej6AHXCQ - M93P : https://lnkd.in/ezCkA2-q 2. Dell MicroDell ont commencer la gamme Micro avec ces deux modèles en socket 1150. La différence c'est que le 3020 n'a pas les instructions Intel vt-d donc pas de passthrough (PCI, USB, circuit graphique) donc orientez vous plutôt vers le 9020.- Dell Optiplex 3020 : https://lnkd.in/e7dZBgFW - Dell Optiplex 9020 : https://lnkd.in/eG_X7yYD 3. HP MiniJ'ai jamais tester et j'ai trouver que le G400 G1 en socket 1150.- HP G400 G1 : https://lnkd.in/ewrXhySa 4. Les processeurs recommandésCes PC sont fournis avec un bloc d'alimentation 65 watts donc privilégiez des processeurs basse consommation de la gamme L comme indiqué ci-dessous :- E3-1265l v2 (socket 1155, 4c/8t, TDp 45 watts, cpu bench 4850, 40 euros) : https://lnkd.in/e_4bcqJ8 - E3-1265l v3 (socket 1150, 4c/8t, TDP 45 watts, cpu bench 6168, 33 euros) : https://lnkd.in/e57qgMsC