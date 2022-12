Voici mes meilleurs astuces pour vous monter un PC pour pas cher avec des processeurs de troisième ou quatrième génération de chez Intel.C'est un copier-coller de ce que j'ai partager sur mon compte Linkedin.############################################Voici quelques astuces de Arbi à partager au plus grand nombre :Il y en a beaucoup sur leboncoin et backmarket.Quelques modèles que j'ai eu entre les mains et qui sont fonctionnels avec les Xeon :- Xeon v2 : Dell Optiplex 3010, 7010, 9010,- Xeon v3 : Dell Optiplex 3020, 7020, 9020,Ce sont des PC très accessibles en terme de prix. Vous pouvez en trouver à partir de 40-50 euros.Note : si vous prenez un modèle micro de chez Dell (9020m par exemple), prenez un Xeon en gamme L (e3-1265l comme vous verrez plus bas) car ces PC sont livrés avec un bloc d'alimentation 65 watts.Si vous faites attention à votre consommation energetique, le E3-1265l v2 (socket 1155) et v3 (socket 1150) sont fait pour vous.- E3-1265l v2 (4c/8t, TDp 45 watts, cpu bench 4850, 40 euros) : https://lnkd.in/e_4bcqJ8 - E3-1265l v3 (4c/8t, TDP 45 watts, cpu bench 6168, 33 euros) : https://lnkd.in/e57qgMsC Si vous avez besoin davantage de puissance pour du gaming ou de la CAO par exemple, je vous conseille les processeurs Xeon E3-1245 v2 (socket 1155) et v3 (socket 1150) qui ont une fréquence d'horloge cadencé à 3,4 Ghz avec hyper threading et turbo boost.- E3-1245 v2 (4c/8t, TDP 77 watts, cpu bench de 6,336, 40,16 euros) : https://lnkd.in/eBJk3A3N - E3-1245 v3 (4c/8t, TDP 84 watts, cpu bench de 7018, 40,75 euros) : https://lnkd.in/e4MaQf_X 4. Carte graphique low profileUne RX 6400 de chez AMD est idéal pour du PCI passthrough.- AMD RX6400 : https://lnkd.in/ejnvdeve Notes :- J'ai surtout eu des Dell Optiplex entre les mains- Le Lenovo M93P est fonctionnel avec les Xeon v3,- Les Dell Optiplex 3010/3020 n'ont pas les instructions Intel vt-d donc pas de PCI passthrough,- Je vous conseille les v2 et v3 (Intel 2th et 3th) car les premiers chauffent et font énormément de bruit (j'ai un 7010 avec un E3-1260l que j'ai eu à 20 euros, horrible, il hurle dés qu'il dois bosser),- Les processeurs Intel 6th (v5 chez Xeon) sont pas assez bon marché,- Les Xeon E3-1245 v2/v3 sont les jumeaux des i7 3770/4770,- Les Xeon E3-1265l v2/v3 sont des i7 3770/4770 avec une fréquence de 2,5 Ghz (et donc un TDP plus bas),- Il y a eu une grosse baisse de prix sur les processeurs Xeon cités, d'où le fait que je vous partage ces informations,- Partagez ce post au plus grand nombre, les informations étant dispersés, ça va sûrement aider des confrères qui souhaitent se monter un HomeLab pour expérimenter à domicile et vous pouvez faire de beaux cadeaux à vos proches