Un mois seulement après que Matt Booty, responsable de Xbox Game Studios, ait évoqué la restructuration de 343 Industries, une autre personnalité de premier plan a quitté le studio.Aujourd'hui, Tom French a annoncé qu'il quittait son poste de directeur créatif multijoueur pour Halo Infinite, mettant fin à une carrière de plus de 11 ans dans le développement de titres Halo.Espérons que le studio arrivera à se refaire une santé dans le futur !

posted the 12/03/2022 at 03:22 PM by beppop