Excellent guide vidéo qui a l'avantage de montrer la consommation de ces mini PC professionnels sous marque Dell, HP et Lenovo.Pour ceux qui souhaitent construire un HomeLab, c'est celui que je vous conseille et puis.....j'ai le même à la maison (Darty Style), trois pour être exact (deux avec le i7-4785t, un avec un E3-1265l v3).Lien de l'annonce Ebay : https://lnkd.in/e3wmMJ8Mi7-4785T, 16 Go DDR3, SSD M.2 (il y a un emplacement SATA pour ajouter un autre SSD), licence Windows 11, je trouve que le prix est vraiment compétitif.Après il y a du Beelink sous AMD Ryzen 7 3750H mais si vous voulez mettre 3 fois le prix (599 euros) et avoir 2790 points de plus en bench, c'est vous qui voyez.Donc quitte à mettre 600 euros, autant en acheter trois et vous faire un cluster Proxmox VE.