Article HS, vous aussi le budget jv a diminué ?Autre question, vous vous préparez comment en cas de coupure d'électricité ? (Je ne sais pas, donc en gros EDF, l'état...., peuvent nous couper l'électricité normal quand ils ont envie ? ) TV et consoles ca risques de casser non ?Comme on nous a déjà menti concernant le masque, le confinement, le pass sanitaire (JAMAIS ! )... en fait ça se faisait à chaque fois. Je pense que les coupures vont arriver.