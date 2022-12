(je vous résume) La FCC (Commission fédérale des communications) a annoncé le 25/11 que cinq entreprises chinoises (Huawei, ZTE, Hikvision, Hytera et Zhejiang Dahua) seront interdites de vendre des équipements sur le sol américain car leur produits présentent je cite "des risques inacceptables pour la sécurité nationale des États-Unis."De plus, les entreprises américaines ont interdiction d'utiliser les subventions du gouvernement fédéral pour acheter des équipement de télécommunication provenant de chez ZTE et Huawei (note : ces mesures profiteront à Nokia et Ericsson qui facture respectivement 2,5 dollars et 3 dollars par smartphone vendu utilisant les brevets liés à la 5G).Le remplacement des équipements de télécommunication chinois sur le sol américain coûtera la bagatelle de 5,3 milliards de dollars, largement supérieur aux 1,8 milliards de dollars fournis par la FCC.Les Etats-Unis et l'Union Européenne veulent également inciter les pays en développement du continent Africain et Sud américain (note : que je hais cette appellation, vous me direz qu'on a enlever le "voie", c'est un progrès) à se détourner des équipementiers chinois (l'OMC ? Le libre marché ? fuck that) et ont prévu de leur fournir des fonds et des technologies pour pouvoir s'équiper (que de générosité).Lien en français pour ceux qui veulent en savoir plus : https://siecledigital.fr/2022/11/28/huawei-zte-et-dautres-ne-peuvent-plus-vendre-de-nouveaux-produits-aux-etats-unis/