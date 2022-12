Les gens peuvent critiquer MGSV autant qu'ils le veulent, mais je pense que c'est ce que MGSV était censé représenter si l'on compare son histoire globale à ce que le S3 raconte à Raiden, à savoir comment la vision de l'industrie du jeu vidéo de ce qui fait un jeu " réussi " a changé grâce à la perception du public. Auparavant, les meilleurs jeux auxquels les gens jouaient étaient ceux qui avaient un bon gameplay mais surtout une grande histoire (Final Fantasy, Metal Gear, Silent Hill, Assassin's Creed, etc.).



Aujourd'hui, les jeux sont axés sur la conception du gameplay, les graphismes réalistes et l'ampleur du monde ouvert. En général, ces types de jeux ont une histoire peu ou pas écrite. Le seul jeu auquel je pense où ce n'est pas le cas est The Witcher 3.



MGSV (et d'autres jeux similaires) représente ce changement parce que nous (les joueurs) l'avons exigé.

Et nous sommes tombés dans le panneau.



Les gens avaient l'habitude de se plaindre que Metal Gear était trop linéaire et qu'il n'offrait pas assez de liberté au joueur.

MGSV est le premier jeu Metal Gear à monde ouvert qui offre une grande liberté au joueur.



Les gens se plaignaient du fait que Metal Gear était trop narratif et que cela nuisait à la valeur du jeu.

MGSV est le premier jeu Metal Gear à ne pas avoir beaucoup de narration, mais il a une grande valeur de jeu.



Les gens se plaignaient que les jeux n'étaient pas assez réalistes ou qu'ils n'offraient pas de bons graphismes (note : je suis pas d'accord avec cet argument).

MGSV a des graphismes incroyablement bons mais n'a pas les gadgets stupides de ses prédécesseurs (à part la boîte en carton).



Les gens se plaignaient que les jeux vidéo n'avaient pas assez de personnages féminins forts, sexy et indépendants. Quiet est une tireuse d'élite surhumaine, presque nue, qui a rejoint les Diamond Dogs de son propre chef plutôt que d'être forcée de faire comme les autres soldats que vous capturez à cause de son amour pour Venom Snake.



Ce changement est à l'origine du fait que la plupart des suites de jeux ne sont pas aussi bonnes que leurs prédécesseurs, car les jeux sont passés de la notion d'amusement à celle de réalisme. Cependant, avec tous ces changements que l'industrie du jeu a connus, les coûts et le temps de développement des jeux ont augmenté, et donc, afin de récupérer ces coûts, les entreprises ont dû se demander : "Si la vente de nos jeux seuls ne permet pas de récupérer les coûts de développement et de faire des bénéfices, que pouvons-nous faire ? Et si nous essayions de vendre nos jeux en plusieurs parties ?"



Avant, lorsque vous achetiez le jeu, vous receviez tout en un seul paquet, sans gadgets cachés, arnaques ou contenu supplémentaire à payer séparément. Aujourd'hui, en raison de l'augmentation des coûts de développement, les développeurs de jeux doivent vous vendre des parties de leur jeu afin d'en tirer un bénéfice. Parfois, ils n'ont pas pu terminer certains aspects du jeu à temps pour sa sortie, d'où l'apparition des abonnements saisonniers : achetez une partie du jeu maintenant, obtenez le reste plus tard lorsqu'il sera terminé. Pourtant, les coûts continuent d'augmenter, alors maintenant ils se demandent "Si non seulement la vente de nos jeux mais aussi de nos DLC ne suffit pas, que faire d'autre pour que les clients continuent à dépenser de l'argent pour nos jeux ?".



Et c'est là qu'interviennent les systèmes de microtransactions/paiement pour gagner.



MGSV est peut-être un jeu incomplet avec des micro-transactions, mais il récompense avec la monnaie de micro-transaction (MB Coins) parfois en jouant le jeu. Il n'y a pas de season pass, mais des DLC cosmétiques optionnels que vous pouvez acheter. Le jeu peut avoir représenté le changement de l'industrie du jeu, mais il n'est pas le pire exemple, ce titre doit aller Final Fantasy XV (la seule exception est qu'il n'a pas de Micro-transactions).



Les anciens "fans" de FF se sont plaints que Final Fantasy X et Final Fantasy XIII étaient trop linéaires, mais ce sont les mêmes fans qui font l'éloge des 9 premiers jeux qui étaient également linéaires. Bien sûr, ils avaient un monde extérieur, mais vous ne pouviez pas vraiment faire quelque chose ou aller ailleurs jusqu'à ce que vous arriviez à la ville suivante. Vous ne me croyez pas ? Pouviez-vous aller de Midgar directement au Cratère du Nord au début de Final Fantasy VII ?



Non, et c'est ainsi que chaque jeu FF, y compris XV, se déroule. C'est juste que FF10 et 13 l'ont rendu moins obscur et plus évident puisqu'ils n'avaient pas d'overworld et allaient vers un look et une sensation plus réalistes. FF12 avait un style de jeu de type zone ouverte qui est ce que chaque Final Fantasy X et après aurait dû aller pour, et ce que le remake de 7 va pour, et XV est le premier jeu vraiment monde ouvert qui a non pas un, mais deux continents manquants en raison des fans voulant plus de liberté.



C'est ce qui a causé FFXV d'avoir un développement précipité, une sortie finale incomplète, un season pass (et une deuxième rumeur) pour le contenu de l'histoire qui n'a pas été achevé à temps, et les mécanismes de gameplay qui étaient dans tous les Final Fantasy avant elle (jouer en tant que personnages multiples, la conduite hors route) étant patché dans plus tard, et se concentrer sur le contenu que les joueurs voulaient dans le jeu au lieu de se concentrer sur le contenu qui aurait dû être dans le jeu Jour 1.



C'est la raison pour laquelle le remake de FF7, Cyberpunk, le remake de Resident Evil 2, Kingdom Hearts 3, et probablement Death Stranding, prennent autant de temps à sortir parce que les joueurs ne veulent pas plus de contenu, ils veulent plus de liberté, ils veulent plus de contexte.



FF7 avait la plus grande variété d'ennemis, le plus grand nombre d'invocations, et l'histoire la plus grande et la plus alambiquée de toute la série qui s'est étendue sur plusieurs préquelles et suites, et le remake est censé couvrir tout cela et plus encore et faire le monde entier traversable à pied et non un overworld comme dans l'original avec un système de combat mis à jour qui joue plus comme Kingdom Hearts. Comment le fait de sortir le jeu en un seul paquet au lieu de plusieurs est censé être rentable pour Square-Enix à long terme ? Bien sûr, ils pourraient opter pour un look plus stylisé, une version actualisée du monde extérieur comme dans l'original, et conserver le système de combat au tour par tour tout en ajoutant de nouvelles mécaniques, ce qui réduirait les coûts de développement, le temps, la sortie du jeu plus tôt et peut-être en une ou deux versions, et serait plus rentable.



Mais ce n'est pas ce que veulent les fans, ce n'est pas ce que veulent les nouveaux venus dans la série, surtout après avoir joué à FFXV. En fait, c'est comme jouer à Skyrim, l'aimer, puis jouer à un remake du premier qui joue exactement comme l'original et penser "Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce n'est pas ce qu'était Skyrim". Le jour 1 de la sortie de FFXV serait le résultat de FF7 Remake étant vendu en une seule version au lieu de plusieurs.



Cyberpunk est censé être tout ce que Witcher 3 était, mais en plus grand, plus réaliste, et avoir une histoire plus originale alors que Witcher était basé sur un livre, donc bien sûr le développement va être beaucoup plus long. Le remake de Resident Evil 2 sera très différent de la version originale et ne ressemblera pas au remake de RE1, car les fans préfèrent le nouveau style de jeu à l'ancien.



Tout cela se produit parce que nous l'avons voulu, et lorsque le prochain crash de jeux de 1983 se produira, cette fois-ci, ce ne sera pas la faute des développeurs de jeux, mais des joueurs eux-mêmes. Nous n'avons pas les qualifications nécessaires pour dire aux développeurs ce que nous voulons dans un jeu parce que nous ne comprenons pas vraiment à quel point le développement d'un jeu est difficile. Nous ne méritons pas le droit de dire aux développeurs ce que nous voulons, car lorsqu'ils nous livrent ce que nous voulons et que nous n'en sommes pas satisfaits, nous blâmons les développeurs alors qu'en réalité, nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes.



Et c'est la preuve de notre incompétence juste là...

J'aimerai avoir votre avis sur ce commentaire très intéressant qui parle des critiques envers MGS V qui est d'après ce que j'ai lu (jamais eu l'occasion de le faire) un jeu en monde ouvert avec avec des mécaniques de gameplay et une rejouabilité parmi les meilleures de la série mais un scénario qui serait moins bon (vous m'expliquerez pourquoi en commentaire).Et selon lui, MGS 2 était un jeu "test" et que ce test a mener à MGS V, c'est à dire le jeu que souhaitait avant tout les joueurs et le marché, un jeu avec plus de gameplay, en monde ouvert mais moins porté sur le scénario et les cinématiques longuettes.J'attend vos réactions. De mon point de vue, je pense qu'il est strictement IMPOSSIBLE de reproduire aujourd'hui ce qu'avait fait MGS2 en 2001, c'est à dire être attendu comme le blockbuster de l'année, avoir un énorme budget et duper les joueurs comme Hideo Kojima l'avait fait sans faire couler sa boîte en cas de mauvaise réception des joueurs.