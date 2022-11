Certaines personnes disent que Kojima est un "égocentrique".

En fait, c'est un type super cool et humble qui a dit que MGS2 "n'est qu'un jeu" et qu'il n'est pas un génie comme George Lucas par exemple.



C'est la faute des fanatiques si d'autres personnes pensent que Kojima est un type fou super arrogant.



C'est effectivement un génie, mais pas un connard arrogant comme certains le pensent.

Le message de ce jeu était si en avance sur son temps et si pertinent qu'il est en fait assez effrayant.

Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que le marketing du jeu lui-même était un exemple du plan S3. Pendant le marketing, Raiden n'a jamais été mentionné ou montré. Même l'arrière de la boîte ne le mentionne pas ou ne le montre pas. Le marketing (et Kojima) ont manipulé le public pour vendre leur jeu et faire passer le message... mais les gens n'ont pas compris. Je ne l'ai pas compris (j'avais 15 ans). Alors tout le monde s'est mis à râler contre Raiden sans même se rendre compte qu'en faisant ça, ils démontraient le point S3.

"Snake est meilleur", "Raiden est une mauviette", "Il est trop féminin"... devinez quoi, il est comme ça parce qu'il représente le joueur (le joueur moyen n'est pas sexy, n'est pas un espion, n'est pas un mercenaire, n'est pas sage, n'est pas courageux, en gros n'est pas Solid Snake), le même joueur que Snake invite à jeter son ID : pensez toujours avec votre propre tête, façonnez votre propre ID (entendu aussi comme votre moi, votre identité) et transmettez VOS valeurs à la prochaine génération. Mec, ce jeu est très profond.

11:13 "Les gènes ne contiennent aucune trace de l'histoire humaine."



OH PUTAIN DE FILS DE, ASSASSIN'S CREED A ETE BRULÉ PAR KOJIMA 6 ANS AVANT QU'IL N'EXISTE !

Je n'ai jamais joué à MGS2, j'ai seulement commencé par Snake Eater et je joue actuellement à MSGV:Phantom Fidddle. Mais je peux déjà voir pourquoi la 5ème itération est une telle honte pour la série. (Alors que je dois ajouter que du point de vue du gameplay, c'est vraiment amusant).

Ces conversations sont époustouflantes. Si seulement ce jeu était sorti à cette époque, il aurait pu ouvrir les yeux de notre stupide génération. Une écriture absolument stupéfiante. Et assez effrayant, surtout maintenant que la FCC essaie d'abolir la loi pour l'anonymat sur Internet (je ne suis pas sûr de la façon dont ce putain de mot est écrit, je suis hongrois, merde xD).



Je ne dis pas que je vais y jouer, mais je vais certainement lire ou regarder l'histoire quelque part.

En 2001, il fallait un diplôme de philosophie et d'informatique pour comprendre cela.



En 2019, c'est beaucoup trop résonnant pour être confortable.

Je suis si heureux de voir dans les commentaires que de nombreuses personnes commencent enfin à comprendre l'importance incroyable de ce jeu. MGS2 est un classique postmoderne, à côté de Baudrillard et Debord. Beaucoup moins de contenu bien sûr, mais il a fait dans la narration ce que ces grands penseurs ont fait avec la philosophie pure : prédire nos temps sombres en appliquant le principe marxiste (et avant Hegel) du matérialisme historique. Le scénario est aussi sombre que le Brave New World de Huxley, et Aldous lui-même était très proche des services secrets américains, ou tout simplement orwellien. Dans son dernier MGS, Kojima a fait passer un dernier test aux joueurs : ils étaient censés se désarmer des armes nucléaires afin d'obtenir une fin secrète et peut-être un nouveau chapitre. Ils ont choisi de garder les armes nucléaires et de se battre les uns contre les autres, comme des enfants non éduqués, ou plus simplement, comme leurs chefs. Kojima a prouvé la stupidité et l'ignorance humaines à de multiples reprises, et le fait que seuls quelques-uns l'aient compris et le comprennent est en soi une expérience sociale qui prouve ses arguments. La plupart des gens pensent que Kojima "troll" ses fans, ou défie les attentes pour l'effet de choc, mais il fait vraiment un point en utilisant des millions de personnes.

L'idéalisation de George Washington que solidus (et à peu près tout le jeu) avait était absolument parfaite non seulement dans le contexte de son personnage (ne pas pouvoir avoir d'enfants, mourir à cause du vieillissement accéléré) mais aussi dans le thème du jeu.



Le jeu se résume à la capacité de laisser une trace à la fois génétique et mémétique, c'est-à-dire à travers les enfants et les idées/concepts. George Washington n'a pas eu d'enfants biologiques, mais il a influencé une nation, et par là, le monde, par les précédents qu'il a envoyés et pour lesquels il s'est battu.



Il était la preuve vivante que solidus pouvait laisser un héritage, même avec l'incapacité d'avoir des enfants.



Cela, ainsi que l'amour sincère de Solidus pour les libertés individuelles et l'idée de démocratie, font de lui une figure tragique à mon avis.



Sans tenir compte de l'histoire des enfants soldats et du "j'ai tué vos parents". Si Solidus avait été dépeint sous un autre jour, il aurait peut-être même été aussi bien accueilli que le patron.

Les gens peuvent critiquer MGSV autant qu'ils le veulent, mais je pense que c'est ce que MGSV était censé représenter si l'on compare son histoire globale à ce que le S3 raconte à Raiden, à savoir comment la vision de l'industrie du jeu vidéo de ce qui fait un jeu " réussi " a changé grâce à la perception du public. Auparavant, les meilleurs jeux auxquels les gens jouaient étaient ceux qui avaient un bon gameplay mais surtout une grande histoire (Final Fantasy, Metal Gear, Silent Hill, Assassin's Creed, etc.).



Aujourd'hui, les jeux sont axés sur la conception du gameplay, les graphismes réalistes et l'ampleur du monde ouvert. En général, ces types de jeux ont une histoire peu ou pas écrite. Le seul jeu auquel je pense où ce n'est pas le cas est The Witcher 3.



MGSV (et d'autres jeux similaires) représente ce changement parce que nous (les joueurs) l'avons exigé.

Et nous sommes tombés dans le panneau.



Les gens avaient l'habitude de se plaindre que Metal Gear était trop linéaire et qu'il n'offrait pas assez de liberté au joueur.

MGSV est le premier jeu Metal Gear à monde ouvert qui offre une grande liberté au joueur.



Les gens se plaignaient du fait que Metal Gear était trop narratif et que cela nuisait à la valeur du jeu.

MGSV est le premier jeu Metal Gear à ne pas avoir beaucoup de narration, mais il a une grande valeur de jeu.



Les gens se plaignaient que les jeux n'étaient pas assez réalistes ou qu'ils n'offraient pas de bons graphismes.

MGSV a des graphismes incroyablement bons mais n'a pas les gadgets stupides de ses prédécesseurs (à part la boîte en carton).



Les gens se plaignaient que les jeux vidéo n'avaient pas assez de personnages féminins forts, sexy et indépendants. Quiet est une tireuse d'élite surhumaine, presque nue, qui a rejoint les chiens de diamant de son propre chef plutôt que d'être forcée de faire comme les autres soldats que vous capturez à cause de son amour pour Venom Snake.



Ce changement est à l'origine du fait que la plupart des suites de jeux ne sont pas aussi bonnes que leurs prédécesseurs, car les jeux sont passés de la notion d'amusement à celle de réalisme. Cependant, avec tous ces changements que l'industrie du jeu a connus, les coûts et le temps de développement des jeux ont augmenté, et donc, afin de récupérer ces coûts, les entreprises ont dû se demander : "Si la vente de nos jeux seuls ne permet pas de récupérer les coûts de développement et de faire des bénéfices, que pouvons-nous faire ? Et si nous essayions de vendre nos jeux en plusieurs parties ?"



Avant, lorsque vous achetiez le jeu, vous receviez tout en un seul paquet, sans gadgets cachés, arnaques ou contenu supplémentaire à payer séparément. Aujourd'hui, en raison de l'augmentation des coûts de développement, les développeurs de jeux doivent vous vendre des parties de leur jeu afin d'en tirer un bénéfice. Parfois, ils n'ont pas pu terminer certains aspects du jeu à temps pour sa sortie, d'où l'apparition des abonnements saisonniers : achetez une partie du jeu maintenant, obtenez le reste plus tard lorsqu'il sera terminé. Pourtant, les coûts continuent d'augmenter, alors maintenant ils se demandent "Si non seulement la vente de nos jeux mais aussi de nos DLC ne suffit pas, que faire d'autre pour que les clients continuent à dépenser de l'argent pour nos jeux ?".



Et c'est là qu'interviennent les systèmes de microtransactions/paiement pour gagner.



MGSV est peut-être un jeu incomplet avec des micro-transactions, mais il récompense avec la monnaie de micro-transaction (MB Coins) parfois en jouant le jeu. Il n'y a pas de season pass, mais des DLC cosmétiques optionnels que vous pouvez acheter. Le jeu peut avoir représenté le changement de l'industrie du jeu, mais il n'est pas le pire exemple, ce titre doit aller Final Fantasy XV (la seule exception est qu'il n'a pas de Micro-transactions).



Les anciens "fans" de FF se sont plaints que Final Fantasy X et Final Fantasy XIII étaient trop linéaires, mais ce sont les mêmes fans qui font l'éloge des 9 premiers jeux qui étaient également linéaires. Bien sûr, ils avaient un monde extérieur, mais vous ne pouviez pas vraiment faire quelque chose ou aller ailleurs jusqu'à ce que vous arriviez à la ville suivante. Vous ne me croyez pas ? Pouviez-vous aller de Midgar directement au Cratère du Nord au début de Final Fantasy VII ?



Non, et c'est ainsi que chaque jeu FF, y compris XV, se déroule. C'est juste que FF10 et 13 l'ont rendu moins obscur et plus évident puisqu'ils n'avaient pas d'overworld et allaient vers un look et une sensation plus réalistes. FF12 avait un style de jeu de type zone ouverte qui est ce que chaque Final Fantasy X et après aurait dû aller pour, et ce que le remake de 7 va pour, et XV est le premier jeu vraiment monde ouvert qui a non pas un, mais deux continents manquants en raison des fans voulant plus de liberté.



C'est ce qui a causé FFXV d'avoir un développement précipité, une sortie finale incomplète, un season pass (et une deuxième rumeur) pour le contenu de l'histoire qui n'a pas été achevé à temps, et les mécanismes de gameplay qui étaient dans tous les Final Fantasy avant elle (jouer en tant que personnages multiples, la conduite hors route) étant patché dans plus tard, et se concentrer sur le contenu que les joueurs voulaient dans le jeu au lieu de se concentrer sur le contenu qui aurait dû être dans le jeu Jour 1.



C'est la raison pour laquelle le remake de FF7, Cyberpunk, le remake de Resident Evil 2, Kingdom Hearts 3, et probablement Death Stranding, prennent autant de temps à sortir parce que les joueurs ne veulent pas plus de contenu, ils veulent plus de liberté, ils veulent plus de contexte.



FF7 avait la plus grande variété d'ennemis, le plus grand nombre d'invocations, et l'histoire la plus grande et la plus alambiquée de toute la série qui s'est étendue sur plusieurs préquelles et suites, et le remake est censé couvrir tout cela et plus encore et faire le monde entier traversable à pied et non un overworld comme dans l'original avec un système de combat mis à jour qui joue plus comme Kingdom Hearts. Comment le fait de sortir le jeu en un seul paquet au lieu de plusieurs est censé être rentable pour Square-Enix à long terme ? Bien sûr, ils pourraient opter pour un look plus stylisé, une version actualisée du monde extérieur comme dans l'original, et conserver le système de combat au tour par tour tout en ajoutant de nouvelles mécaniques, ce qui réduirait les coûts de développement, le temps, la sortie du jeu plus tôt et peut-être en une ou deux versions, et serait plus rentable.



Mais ce n'est pas ce que veulent les fans, ce n'est pas ce que veulent les nouveaux venus dans la série, surtout après avoir joué à FFXV. En fait, c'est comme jouer à Skyrim, l'aimer, puis jouer à un remake du premier qui joue exactement comme l'original et penser "Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce n'est pas ce qu'était Skyrim". Le jour 1 de la sortie de FFXV serait le résultat de FF7 Remake étant vendu en une seule version au lieu de plusieurs.



Cyberpunk est censé être tout ce que Witcher 3 était, mais en plus grand, plus réaliste, et avoir une histoire plus originale alors que Witcher était basé sur un livre, donc bien sûr le développement va être beaucoup plus long. Le remake de Resident Evil 2 sera très différent de la version originale et ne ressemblera pas au remake de RE1, car les fans préfèrent le nouveau style de jeu à l'ancien.



Tout cela se produit parce que nous l'avons voulu, et lorsque le prochain crash de jeux de 1983 se produira, cette fois-ci, ce ne sera pas la faute des développeurs de jeux, mais des joueurs eux-mêmes. Nous n'avons pas les qualifications nécessaires pour dire aux développeurs ce que nous voulons dans un jeu parce que nous ne comprenons pas vraiment à quel point le développement d'un jeu est difficile. Nous ne méritons pas le droit de dire aux développeurs ce que nous voulons, car lorsqu'ils nous livrent ce que nous voulons et que nous n'en sommes pas satisfaits, nous blâmons les développeurs alors qu'en réalité, nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes.



Et c'est la preuve de notre incompétence juste là....