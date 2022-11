99 vues.

C'est exactement ce que dénonce cette partie du jeu qui est une morale tellement puissante qu'elle pourrait casser YouTube en moins de deux.

En gros les développeurs, Kojima défend l'idée que nous sommes rien, nous sommes bêtes, nous n'avons pas d'âme donc nous sommes déjà mort et qu'en plus de cela on continue à détruire anormalement la planète.

C'est fou de penser que Deus Ex et MGS2 ont mis en avant ces sujets sur la désinformation, l'intelligence artificielle et le contrôle sociétal il y a plus de 20 ans, et que leurs histoires et leurs thèmes sont toujours d'actualité, peut-être encore plus dans les années à venir !



J'espère vraiment que d'autres jeux approfondiront ces thèmes de l'intelligence artificielle et de l'information numérique à l'avenir. Les seuls jeux notables auxquels je pense qui ont vraiment approfondi ces thèmes sont Deus Ex (2000), MGS2 et le Principe Talos.

Dans cet épisode de notre rétrospective sur le jeu METAL GEAR SOLID 2 : SONS OF LIBERTY de 2001, nous abordons l'autre facette de la culture américaine que nous avons ignorée jusqu'à présent : la "frange lunatique".



Bien que MGS2 puisse fonctionner comme une sinistre prémonition de l'ère moderne, le jeu reste profondément ancré dans les problèmes sociopolitiques actuels qui ont défini les années 1990. Comment la dernière décennie du siècle américain a-t-elle préfiguré les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, et comment ces mêmes problèmes ont-ils poursuivi l'expérience américaine, d'une élection à l'autre, en remontant jusqu'aux premiers Fils de la Liberté ? Regardez pour le savoir !



************************

"La suite tant attendue du jeu PlayStation Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2 : Sons of Liberty, est sortie le 13 novembre 2001. MGS2 ne met pas en scène l'ancien agent du FOXHOUND, Solid Snake. À la place, Hideo Kojima a plongé les joueurs dans l'esprit du super-soldat Raiden, un agent furtif qui participe à son premier scénario de combat réel. Son objectif est d'arrêter un groupe de terroristes, se faisant appeler les Fils de la Liberté. Il doit notamment faire exploser une grande installation de nettoyage de pétrole et tuer le président des États-Unis.



Parmi les innovations de MGS2, citons l'introduction de la visée laser, qui permet de viser avec plus de précision, et un système de couverture perfectionné qui permet aux joueurs et aux ennemis de tirer à couvert. Il a également introduit des routines d'IA collectives pour les ennemis qui s'appuient sur des tactiques d'escouade plutôt que de travailler individuellement, tandis que les ennemis individuels expriment leur peur et que même les oiseaux ont leurs propres routines d'IA. MGS2 a été considéré comme ayant la meilleure IA ennemie du jeu pendant de nombreuses années. La physique a également constitué une avancée majeure pour le jeu, notamment les effets de particules sophistiqués pour l'époque (y compris pour les gouttes de pluie individuelles) et la façon dont les objets se déplacent.



Le jeu a été acclamé par la critique et le public dès sa sortie, avec les meilleures ventes et les meilleurs scores de la série. Cependant, l'histoire alambiquée du jeu, l'utilisation excessive des conversations Codec et le nouveau protagoniste Raiden ont été critiqués par un certain nombre de fans, le reléguant temporairement au rang de personnage de plaisanterie (même chez Kojima lui-même) jusqu'à sa transformation populaire dans Metal Gear Solid 4.



Malgré la controverse suscitée à l'époque par l'appât inattendu et le scénario alambiqué, Sons of Liberty est aujourd'hui considéré comme un titre marquant de l'histoire du jeu vidéo. Il est considéré comme le premier jeu vidéo véritablement postmoderne, est fréquemment cité comme un exemple primaire d'expression artistique dans les jeux vidéo et est généralement considéré comme l'un des jeux les plus influents de la dernière décennie, tant pour son influence artistique sur les scénarios de jeux vidéo ultérieurs (notamment Eternal Darkness, Killer7, Portal et surtout BioShock, qui comportait même un rebondissement très similaire) que pour son influence sur les mécanismes de gameplay de nombreux jeux d'action depuis lors."

Les gens ne réalisent pas que cela s'est passé au début des années 90, quand Internet était en plein essor et que toutes ces émissions de télé-réalité étaient en plein essor. Les gens pensent que, juste parce que la narration correspond davantage au mode de vie d'aujourd'hui, MGS2 prédit l'avenir.



Le saviez-vous ? Le gouvernement cache toujours au public ce qu'il y a de plus élevé et de plus scientifique ? Nous obtenons plus ou moins les miettes qui tombent de la table du maître. Les drones en sont un exemple. Ils avaient des drones dans le passé, maintenant ils deviennent des jouets pour nous. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose de plus high-tech que le gouvernement utilise.

Hideo Kojima a fait tellement de prédictions qui se sont réalisées depuis. Mais celle-ci l'emporte en raison de la façon dont elle identifie et décrit le problème. Alors que tout le monde à l'époque était plein d'espoir quant à l'avenir d'Internet, Hideo Kojima faisait attention à la façon dont tout cela fonctionnait et où cela allait finir.

Je viens de finir MGS 2 pour la première fois et cette merde m'a époustouflé. Maintenant je comprends le battage médiatique autour de Kojima. Ce mec est un vrai génie.

Le fait est que l'espèce humaine a toujours été ainsi, Internet n'est qu'un autre moyen de simuler notre nature fondamentale à l'échelle mondiale. Toutes les vérités transmises par les générations précédentes résistent à l'épreuve du temps ou s'avèrent complètement fausses, car elles ont été formées dans les mêmes chambres d'écho que nous créons aujourd'hui, mais avec moins de dialogue, mais néanmoins acceptées par la société dans son ensemble.



Ce ne sont pas des circonstances imprévues, c'est seulement que, pour la première fois, nous essayons activement de laisser derrière nous nos faussetés, nos inexactitudes, nos incohérences et nos préjugés injustes, à grande échelle, comme jamais auparavant, c'est ce qui est différent. La raison pour laquelle nous pensons que c'est inacceptable maintenant est la preuve que nous, en tant qu'espèce, avons définitivement évolué culturellement, moralement et scientifiquement, et que nous continuerons à progresser pour éviter de tomber dans ces pièges encore et encore comme nous le faisions avant. Et cela n'est possible qu'en maintenant Internet comme un outil permettant à chacun de s'exprimer, comme il l'a fait depuis sa création.

La réponse au titre est "oui". C'était assez évident et ça commençait déjà à la sortie du jeu, mais c'est d'autant plus effrayant que Kojima l'a écrit juste après MGS1, en 1998, je crois.



En 2001, nous avons eu les premiers forums d'images que des sites comme 4chan ont rendu très populaires. Le Japon en a eu très tôt selon les normes de l'Internet moderne et ils ont toujours été une source de mèmes et de blagues, mais MGS2 traite de l'idée beaucoup plus moderne d'Internet et des données binaires elles-mêmes absorbées au point de modifier la réalité.... qui modifie ce qui va sur Internet...... qui modifie la réalité....etc. Une gigantesque boucle de données sociétales et tout cela est surveillé, utilisé contre vous.



C'était vraiment en avance sur son temps, mais je pense que c'est là qu'Internet devait aller. Le début de l'Internet moderne (années 90) avait deux possibilités :



1. un outil complètement ouvert, libre et décent que l'humanité pouvait garder à distance comme n'importe quel outil.



2. La nature humaine elle-même. Chaque chose vile et psychopathe que nous sommes se manifeste dans les données numériques.



Nous avons choisi le numéro 2, étant humains et tout. Les gouvernements en abusent pour avoir du pouvoir, les entreprises en abusent pour avoir des infos et faire plus d'argent en vous vendant plus de merde et l'argent égale le pouvoir. Les gens peuvent y être ce qu'ils veulent, dans un anonymat total ou relatif. C'est l'essentiel - ça nous a montré qui nous sommes en tant qu'espèce. Nous sommes prêts à espionner, à vendre, à nous moquer, à abuser, à faire n'importe quoi en ligne 100 fois plus vite que dans la vie réelle parce que nous nous sentons déconnectés.



Il s'avère que les gens sont horribles et une section de chat de n'importe quel site Web vous le montrera. Beaucoup d'entre eux sont des têtes de noeud avec leur nom et leur photo à côté de leurs mots, mais PERSONNE ne crée un compte anonyme en ligne pour se comporter comme il le ferait en public. La racine de tous les comportements sur Internet est l'attention elle-même, anonyme ou non. Les humains veulent apparemment de l'attention plus que tout, c'est ce qu'internet nous a vraiment montré ! Nous préférons l'attention au respect, au bon sens, à notre travail, à notre liberté et, dans certains cas, à nos enfants. Ce couple sur YouTube a récemment perdu ses enfants pour de l'attention et un chèque.



Les médias sociaux sont essentiellement une gigantesque fête de la dérision, anon ou pas. Tout le monde se bat, discrètement ou non, pour faire la blague, le mème, etc. le plus drôle pour obtenir un moment d'attention. En 25 ans, l'internet moderne a mis à genoux nos normes sociales et même les structures gouvernementales. 25 ans, c'est un peu juste, en fait. C'est plus comme 15-20 ans d'omniprésence de l'Internet moderne.



Les gouvernements connaissent toutes vos pensées, vos amis et votre position actuelle. Les entreprises aussi ! Nous leur donnons la plupart du temps. Les idées des gens sont maintenant partagées avec un public plus large que jamais, et le pire dans tout ça, c'est que les idées merdiques ne sont pas discriminées ! Au contraire ! Le vieux "lunatique du quartier" a maintenant 1,5 million d'abonnés sur YouTube et il a une croyance VRAIMENT intéressante sur la forme de la Terre elle-même, la "véritable utilité" de ces vaccins qui ont éradiqué d'horribles maladies de l'humanité et les raisons pour lesquelles vous devriez voter d'une manière ou d'une autre..... qui peut ou non être un sentiment plutôt qu'une vérité.



Un putain d'escroc de télé-réalité est le leader de la nation la plus puissante que le monde ait jamais connue grâce à Internet. 25 ans de TOPS ont fait ça.



MGS2 a mis le doigt sur le problème. Malheureusement, Solid Snake n'est pas un vrai mec qui essaie d'arrêter ça.

Solidus était le véritable héros de la série. Contrairement à Snake, il ne s'est pas laissé utiliser encore et encore. Il voulait le meilleur pour son pays.

J'ai joué à ce jeu dans son intégralité... quand il était nouveau... pendant l'ère Bush... Et oui, le jeu a fondamentalement exposé ce qui se passait alors et ce qui se passe aujourd'hui. Tout au long de l'école secondaire, je suis devenu un étudiant accéléré de l'histoire, la mécanique et quelques autres choses ... L'art imite la vie, et la vie imite l'art. Cela n'a jamais été aussi vrai. Comme les médias sociaux sont maintenant à l'avant-plan de tout, nous avons maintenant une culture "MOI". Tout est question de gratification instantanée et de fausse validation. À l'époque, nous avions la télé-réalité. Maintenant, tout le monde a une plateforme pour partager sa "réalité" avec la société

Je me souviens de l'arrivée de Qanon sur la scène en 2017. Dès que le terme "les patriotes" a commencé à être lancé, MGS a été la première chose à laquelle j'ai pensé - au début, cela m'a vraiment ramené en arrière & je ne pouvais pas croire ce que je voyais de mes propres yeux. J'ai 34 ans aujourd'hui et je me souviens encore de l'utilisation de l'Internet par ligne commutée pour obtenir des codes de triche pour mes jeux Nintendo 64, la messagerie instantanée AOL étant le seul moyen de parler à mes amis en dehors de l'école, etc. La génération Z est trop jeune pour voir ce que l'internet est devenu, alors que nos parents sont trop vieux. Si l'on pousse le raisonnement un peu plus loin, x>75% des milléniaux sont trop ignorants pour voir ce qu'internet est devenu & ce sont eux qui avaient le plus de chances de le faire. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est fascinant de voir ce qui se passe. Chapeau bas à ceux qui regardent la folie du monde en direct, tout en gardant leurs émotions ancrées et sans se compromettre. Merci d'avoir réalisé cette vidéo.

Cette vidéo a été une véritable montagne russe. Au début, j'étais déjà accroché au dialogue, je sais que tout ce que les entreprises et les médias sociaux ont fait, c'est censurer la liberté d'expression et les idées, le fait que les médias sociaux sont utilisés par des groupes pour pousser leur propre agenda politique dans la société, mais quand il a été dit : "mais est-ce que c'est votre propre idée ?" Et vous ajoutez : "ou est-ce que tes idées ne viennent que de tes influenceurs préférés ?" Je me suis figé. Je me suis rendu compte qu'une bonne partie des opinions que j'ai acquises ne provenaient pas seulement des parents qui m'ont élevé, mais aussi des influenceurs que j'appréciais, je me suis rendu compte que j'avais une petite quantité d'idées qui étaient MES PROPRES. Je pense alors "aurais-je dû faire confiance à ces influenceurs ? Devrais-je faire confiance à quelqu'un ?" Mais je savais qu'il n'y avait rien que je puisse faire, ils ont déjà nourri à la cuillère les informations qui m'ont été données. Le mal était fait. Puis est venu le coup de pied pendant que j'étais à terre, quand ils ont dit : "Oh, que s'est-il passé ? Tu te sens perdu ?" J'ai eu l'impression qu'à partir de ce moment-là, ils ne parlaient pas seulement à Jack, ils me parlaient aussi à moi.

Les gens qui détestent MGS2 sont encore collés sur l'interrupteur Raiden et ne voient pas l'ensemble du tableau, il nous a fallu 10 à 20 ans pour vraiment comprendre ce message et c'est vraiment repéré. Tout ce que GW dit décrit notre société dans son ensemble. En tant qu'enfant, je n'ai vraiment jamais compris cela parce que j'étais un enfant, mais 10 ans plus tard, après la sortie du jeu en remasterisation HD, je l'ai lentement compris, mais maintenant, 10 ans plus tard, je vois l'image que Kojima essayait de dire, MGS3 est un grand jeu, mais ceci est quelque chose de prémonition, de révélation, nous devons donner à ce jeu plus d'éloges qu'il ne le devrait, ce jeu est vraiment debout avec les marées du temps lui-même. J'ai l'impression que ce changement était nécessaire pour aider les gens à comprendre l'histoire beaucoup plus profondément. Si vous ne voulez toujours pas voir l'image complète et que vous êtes toujours contrarié par le changement de Raiden en Snake, alors vous êtes vraiment perdu et cela montre à quel point vous êtes étroit d'esprit.

2022 : Les médias accusent Kojima lui-même d'avoir assassiné Shinzo Abe. C'est presque terrifiant de voir à quel point cette scène a bien vieilli.

MGS2 a été conçu pour être quelque peu ambigu. Il vous oblige souvent à décider de la vérité en fonction de ce que vous voulez, de ce en quoi vous avez foi et de ce qui vous semble logique. En tant que tel, votre vérité peut ne pas être celle de quelqu'un d'autre, ce qui signifie que la vérité/réalité absolue de MGS2 est quelque chose que l'on doit s'efforcer d'atteindre, mais que l'on n'atteint jamais. D'où les nombreuses interprétations différentes que les gens ont du jeu. Les Patriotes, eux, se croient qualifiés pour déchiffrer cette vérité/réalité absolue.



Vous avez tout compris, même s'ils ne veulent pas seulement filtrer les informations inexactes. Ils veulent filtrer toute information qui ne favorise pas le développement de l'espèce. Ils s'inquiètent de l'exactitude, du volume, de l'utilité ainsi que de toute information qui ne leur convient pas. Ce dernier point suggère qu'ils sont également prêts à injecter des informations inexactes si elles stimulent le développement humain. C'est pourquoi MGS2 est difficile à appréhender.



Raiden est, selon eux, le parfait représentant des masses qu'ils essaient de protéger, car sa vérité dépend largement de ce qu'il ressent. Ils ont modifié sa réalité et son passé, tout comme ils ont l'intention de modifier les informations auxquelles les humains ont accès. Cela a pour but de faire progresser son développement humain. Ses souvenirs d'enfant soldat entravaient son développement. Une interprétation du jeu est qu'ils ont donné à Raiden le choix entre continuer sa réalité de tueur en tant qu'enfant soldat ou être une nouvelle recrue Foxhound pour sa première vraie mission. En raison de sa tendance à vivre dans une réalité basée sur les sentiments positifs que lui procure la réalité, il a choisi la seconde option, ce qui lui a permis d'oublier/ignorer son passé. Mais était-ce un choix ou ont-ils physiquement effacé sa mémoire d'enfant soldat ? C'est cette ambiguïté qui fait que l'interprétation de MGS2 est une préférence plutôt qu'un fait.

Est-ce que Hideo Kojima est un génie ou bien a-t-il le double des clés comme George Orwell, HG Wells et Aldous Huxley ? Bonne questionMetal Gear Solid 2 Sons of Liberty reste clairement LE meilleur épisode de la série en terme de scénario et comme le vin, il se bonifie avec l'âge.C'est incroyable de se dire que le jeu est sorti il y a 21 ans et que le script était déjà prêt depuis 1998/1999.Et j'imagine que vous comme moi avait été décontenancé par la séquence du codec entre Raiden, Rose et GW, surement une des scènes plus profondes (et terrifiante) de l'histoire du jeu vidéo.Je vous met les vidéos ainsi que les commentaires les plus pertinents.Bon déjà, je vous met la séquence en VOSTFR qui est la plus commentée du jeu sur Youtube.Video en deux parties. La première est sous-titrée en francais mais pour la deuxième, mettez en anglais et activez la traduction automatique.Une vidéo retweeté par Hideo Kojima. Elle est sous-titrée en espagnol, vous pouvez activer la traduction espagnol vers français pour mieux comprendre.